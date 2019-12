Un nuovo studio indaga sulle proprietà del cluster Melotte 105

In una nuova ricerca gli astronomi hanno studiato l'ammasso aperto Melotte 105 con l'obiettivo di scoprire le sue proprietà fondamentali. Un ammasso aperto è un gruppo di stelle nate insieme da una nube molecolare gigante, e ancora unite dalla reciproca attrazione gravitazionale.

La ricerca, presentata in un articolo pubblicato il 18 dicembre su arXiv.org, fornisce misurazioni più accurate della distanza, dell'età e della metallizzazione del cluster. Finora, oltre 1.000 ammassi aperti sono stati scoperti nella Via Lattea e gli scienziati ne stanno ancora cercando di più, sperando di trovare altri raggruppamenti stellari di questi tipo. Gli studi sugli ammassi aperti noti potrebbero essere cruciali per migliorare la comprensione della formazione e dell'evoluzione della Via Lattea.

Situata a circa 7.200 anni luce di distanza sul piano galattico, Melotte 105 è un ammasso aperto compatto mal studiato. "I dati fotometrici Gaia Data Release 2 (DR2) e Vilnius sono stati utilizzati per stimare i parametri strutturali, la probabilità di appartenenza stellare, il modulo di distanza e l'età dell'ammasso", hanno scritto gli astronomi. Lo studio ha scoperto che Melotte 105 ha circa 240 milioni di anni con una metallicità a un livello di circa 0.24.

Nelle osservazioni conclusive, i ricercatori hanno sottolineato che sebbene siano riusciti a ricavare i parametri fondamentali di Melotte 105, sono necessarie ulteriori indagini per ottenere una visione più completa di questo ammasso. "Nel prossimo futuro il cluster Melotte 105 potrebbe essere studiato tramite osservazioni spettroscopiche ad alta risoluzione. Le stelle dei membri del cluster potrebbero quindi essere determinate usando l'analisi della velocità radiale", concludo infine gli autori dell'articolo.