Nuovo studio fa luce sul misterioso tempio siberiano Por-Baj: non è mai stato utilizzato

Sopra una piccola isoletta situata nel bel mezzo della Siberia, è possibile trovare le rovine di un'antica fortezza. Per scoprire di più sul passato di questa misteriosa costruzione, gli archeologi si sono avventurati in questo luogo e grazie ad una tecnologia di datazione all'avanguardia adesso sanno quando fu eretto il complesso: nel 777 d.C.

Questo luogo sembra non essere mai stato utilizzato, portando a delle domande sul suo scopo. Un nuovo studio, però, rende le cose un po' più chiare. Il complesso, chiamato Por-Bajin, è costituito da pareti di argilla alte 12 metri che si estendono su 252x162 metri. Costruttori di questo luogo furono gli uiguri nomadi, un gruppo etnico turco originario della regione autonoma dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale.

Il team, formato da ricercatori dell'Università di Groningen nei Paesi Bassi e dell'Accademia delle scienze russa, ha utilizzato un metodo che esamina da vicino i diversi livelli di carbonio-14 presenti nel legno. "Quando trovi legno in un sito archeologico di quel periodo, puoi cercare il picco misurando il contenuto di carbonio-14 dei successivi anelli degli alberi", sottolinea Margot Kuitems, autore dello studio.

Il team sostiene che Por-Bajin probabilmente era un monastero religioso. Nel 777 d.C., il leader Tengri Bögü Khan convertì l'Impero Uiguro in una religione ormai estinta, nota come Manicheismo, ed è possibile che il complesso sia stato costruito come luogo per professarla. Tuttavia, Bögü Khan fu prontamente ucciso in una ribellione religiosa nel 779 d.C., il che spiegherebbe perché il complesso non fu mai utilizzato.