Nuovo studio fa luce sul luogo di origine dei Moai dell'Isola di Pasqua

I moai sono delle (famosissime) statue che si trovano sull'Isola di Pasqua. Nella maggior parte dei casi si tratta di statue monolitiche, cioè ricavate e scavate da un unico blocco. Ce ne sono quasi 1.000 sull'isola, e un nuovo studio pubblicato sul Journal of Archaeological Science ci parla del luogo di origine di queste teste: Rano Raraku.

Questi imponenti idoli hanno affascinato da tempo i ricercatori, insieme ai costumi e al collasso della società che li ha progettati, ma la rilevanza simbolica delle figure stesse non è mai stata pienamente compresa. Lo studio, infatti, offre un nuovo punto di vista su ciò che i moai avrebbero potuto rappresentare per gli isolani.

Il 90% delle statue sono state prodotte in una cava chiamata Rano Raraku, un cratere vulcanico che costituisce meno dell'1% dell'area complessiva dell'isola. Sul luogo, infatti, non c'era semplice roccia. "C'erano livelli davvero elevati di cose che non avrei mai pensato, come il calcio e il fosforo. La chimica del suolo ha mostrato alti livelli di elementi che sono fondamentali per la crescita delle piante ed essenziali per grandi raccolti", spiega la geoarcheologa Sarah Sherwood dell'University of the South in Sewanee, Tennessee.

L'opinione collettiva riguardo al luogo è che si trattava di un sito industriale utilizzato per produrre e immagazzinare temporaneamente i moai prima della rimozione e del trasporto in altre località dell'isola. Eppure, quasi 400 statue si trovano all'interno della cava e alcune sono sepolte nel terreno con il supporto di strutture fortificate. Ciò suggerisce che il posizionamento non era temporaneo. Il motivo? L'area intorno al cratere era incredibilmente fertile.

"In qualsiasi altra parte dell'isola il terreno si stava rapidamente logorando, erodendo", spiega Sherwood. "Ma nella cava, con il suo costante nuovo afflusso di piccoli frammenti di roccia fresca generati dal processo di estrazione, esisteva un perfetto sistema di feedback di acqua, fertilizzanti naturali e sostanze nutritive." Oltre alle prove della fertilità del suolo, i ricercatori hanno anche trovato tracce di antiche colture, tra cui banana (che potrebbero presto estinguersi), taro (un tubero simile alla patate), patata dolce e gelso da carta.

Gli antichi abitanti dell'isola, quindi, oltre ad utilizzare l'area di Rano Raraku come sito di produzione dei moai, la utilizzavano anche per coltivare gli alimenti di cui avevano bisogno sfruttando i terreni ricchi. Perché, allora, sono stati piazzati così tante statue all'interno dell'area? Perché gli isolani associavano la presenza degli idoli a rituali di fertilità per la terra. "Questi e gli altri moai eretti a Rano Raraku sono stati mantenuti sul posto per garantire la sacra natura della cava stessa", afferma infine l'archeologa Jo Anne Van Tilburg dell'UCLA.