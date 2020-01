Ecco un nuovo studio che ha misurato le temperature medie del nostro pianeta

Un gruppo di scienziati ha raccolto una grande quantità di dati meteorologici da ogni angolo del mondo ed ha unito questi dati per misurare, con precisione, la temperatura del pianeta.

I risultati di questa immane raccolta di dati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Climate Change che spiega proprio come gli esperti abbiano cercato di misurare la temperatura globale, un’azione quanto mai importante alla luce dei cambiamenti climatici e dell’innalzamento delle temperature del nostro pianeta. Per prima cosa, sono stati raccolti i dati atmosferici e meteorologici (in particolare l’umidità atmosferica e la temperatura) presi da ogni angolo del mondo, partendo da qualche decina di anni nel passato. Utilizzando tutte queste informazioni è stato possibile calcolare la temperatura media, giornaliera, della Terra.

Questi dati così ottenuti sono stati confrontati con un modello che si basa, tramite dei calcoli statistici, sulla temperatura che il pianeta avrebbe in assenza del cambiamento climatico. Il confronto tra la temperatura reale registrata e quella calcolata in maniera statistica indica che le temperature reali sono molte più alte di quelle che dovrebbero essere. Lo studio potrebbe essere una buona base da utilizzare quando si parla di cambiamento climatico, quando cioè si cerca di divulgare e far capire che il clima e il tempo atmosferico locale sono due cose separate.

Il fatto, per esempio, che una determinata zona abbia registrato temperature più fredde rispetto al passato non vuol dire che il riscaldamento globale non esista, ma che il freddo in una determinata regione è solo una piccola parentesi poiché la media, a livello globale, conferma che il nostro pianeta si sta riscaldando, con temperature media superiori a quelle che i modelli statistici rivelano. Insomma, i dati devono essere dedotti a lungo termine e su scala globale, non solamente su scala locale e in un lasso di tempo così piccolo.