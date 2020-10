Un nuovo studio ci mostra i possibili benefici di Pokémon Go

Chi non conosce Pokémon Go? Il famosissimo gioco in realtà aumentata che nel 2016 è diventato un fenomeno globale. Per tutti gli altri, vi basti sapere che si tratta di un gioco per telefoni che invita i giocatori a camminare per collezionare oltre 600 Pokémon e partecipare ad attività correlate, come combattere in battaglie interattive.

Il gioco standard (adesso leggermente modificato a causa della pandemia globale di coronavirus) offre diversi vantaggi, tra cui stare all'aperto, indurre un leggero esercizio fisico e migliorare i legami sociali tra le persone. Non solo: una nuova ricerca scientifica mostra che può anche migliorare l'umore e le capacità cognitive.

Secondo uno studio recente, infatti, coloro che avevano un umore negativo prima di giocare a Pokémon Go si sentivano significativamente meglio dopo aver giocato. Oltre alla questione legata all'umore, gli esperti hanno scoperto che giocare al titolo sviluppato da Niantic migliora anche alcuni aspetti della cognizione, in particolare la memoria di lavoro, il sistema cognitivo che contiene temporaneamente le informazioni.

I ricercatori, nel dettaglio, hanno scoperto che la memoria di lavoro verbale, le informazioni relative a lettere e parole, migliorava dopo aver giocato al titolo per telefoni. Lo studio non ha mostrato un miglioramento in tutti i componenti della memoria di lavoro, ma ha indicato che la funzione della memoria di lavoro verbale aumentava come conseguenza del gioco.

Insomma, un gioco per smartphone che fa sentire meglio, mantiene in esercizio e migliora anche alcuni aspetti cognitivi, cosa si vuole di più?