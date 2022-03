Nuovo studio sul Pianeta 9 si è concluso: cosa avranno scoperto gli scienziati?

Il Pianeta 9 è un corpo celeste ipotetico che dovrebbe trovarsi nel nostro Sistema Solare oltre l'orbita di Nettuno. Venne ipotizzato per la prima volta qualche anno fa a causa di strane orbite che non potevano essere spiegate: adesso un nuovo studio su questo fantomatico pianeta si è finalmente concluso.

Nessuna buona notizia: oltre l'orbita di Nettuno non è stato trovato nulla. Gli astronomi hanno scansionato gran parte del cielo utilizzando l'Atacama Cosmology Telescope (ACT) da 6 metri in Cile, affermano gli scienziati in un comunicato dell'11 marzo dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Nell'area scansionata del cielo, gli scienziati sono stati "in grado di escludere con una sicurezza del 95%" un possibile mondo con le presunte proprietà del Pianeta 9. Un corpo celeste da 5 a 10 volte più grande del nostro mondo e lontano circa 400-800 volte la distanza Terra-Sole potrebbe essere difficile da vedere, ma le prove della sua non esistenza si fanno giorno dopo giorno sempre più forti.

Gli astronomi hanno esaminato l'87% del cielo dall'emisfero australe per la durata di sei anni. Il Pianeta 9 potrebbe non esistere, ma il team ha riconosciuto che in futuro con degli strumenti più avanzati potrebbe essere molto più semplice avere una risposta sul quesito. Il telescopio spaziale James Webb, infatti, potrebbe essere uno di questi investigatori.