Un nuovo studio sul Positronio confonde gli scienziati

Il Positronio è un atomo composto da un elettrone e da un nucleo formato da un positrone, la sua antiparticiella. Un nuova ricerca ha confuso gli scienziati, le misure non sono in accordo con le previsioni teoriche e i fisici non sanno il perché.

Sembra non esserci nessun errore nei calcoli o nell'esperimento, secondo i ricercatori. E nessun nuovo fenomeno, come una nuova particella, non sembra fornire nessuna nuova risposta.

Il positronio è un atomo relativamente semplice, con sole due particelle e senza la complessa struttura di un nucleo più grande, dovrebbe essere un ottimo test per l'elettrodinamica quantistica. La teoria, che ha tra i principali autori Richard Feynman, fornisce la miglior descrizione delle interazioni elettromagnetiche che coinvolgono i fotoni e le particelle cariche. La presenza di antimateria rende la particella instabile.

Un team di ricercatori dell'University College di Londra hanno misurato la separazione tra due livelli energetici, conosciuti come struttura fine. I ricercatori hanno formato gli atomi di positronio, che è una particella instabile, sparando un fascio di positroni con un bersaglio, dove si incontrano con gli elettroni. Dopo gli atomi sono stati manipolati tramite un laser per fargli raggiungere l'opportuno livello energetico e, successivamente, colpiti con microonde per fargli fare un ulteriore balzo energetico.

I ricercatori hanno stabilito esattamente la frequenza necessaria per il salto, che è l'equivalente della differenza d'energia tra i due livelli. La frequenza prevista dai calcoli è 18,498 megahertz, quella che i ricercatori hanno misurato è pari a 18,501 megahertz, un differenza pari allo 0.002 percento. Una differenza piccola ma significativa.

Gli scienziati hanno subito cercato dei problemi nell'apparato sperimentale che potessero spiegare i risultati, ma non hanno trovato nulla. Ulteriori esperimenti saranno necessari per investigare sull'origine di questa discrepanza.

"Se ci saranno delle discrepanze significate dopo ulteriori misura, la situazione sarà ancora più eccitante," spiega Akira Ishida, dell'Università di Tokyo.

Anche le previsioni teoriche sembrano solide, l'elettrodinamica quantistica prevede di considerare solo i termini più grandi e trascurare i termini meno significativi e più difficili da calcolare. In questo caso, i termini trascurati sembrano troppo piccoli per giustificare le misure.

Se l'esperimento e la teoria sono giuste, allora il problema deve essere da qualche altra parte. L'eventuale esistenza di una nuova particella sembra improbabile, sarebbe comparsa negli esperimenti precedenti. Questo lascia gli scienziati nel dubbio e alla ricerca di una risposta, come dice il fisico David Cassidy, co-autore dello studio: "Ci sarà sicuramente qualcosa di sorprendente, solo che non sappiamo cosa sia".