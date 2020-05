Un nuovo studio punta i riflettori sul più antico tempio mai costruito dall'uomo

Il famoso sito archeologico di Göbekli Tepe, il più antico tempio mai costruito dall'uomo, continua a far parlare di sé con un nuovo studio che mette in luce e analizza quali abilità erano necessarie, all'epoca, per costruire questa imponente struttura.

Göbekli Tepe è un sito archeologico che si trova in Turchia, vicino al confine con la Siria. E’ forse il più antico tempio/luogo religioso in pietra mai edificato dall'uomo e risale all'inizio del Neolitico. La sua costruzione risale a circa 11.500 anni fa e si protrasse per molti secoli. Questa struttura è veramente estesa ed imponente e sorprende come i nostri predecessori, tecnologicamente poco avanzati, fossero riusciti ad edificare questo luogo sacro con i pochi e semplici strumenti a cui avevano accesso. Questo luogo sacro è formato da varie porzioni e strutture ed ognuna di esse è un piccolo monumento.

Gli antichi abitanti del Neolitico hanno scolpito alcune di queste costruzioni con figure di animali con lo scopo di abbellirle, attribuendo al luogo e alle sculture, molto probabilmente, un significato rituale. Ma un gruppo di scienziati dell’Università di Tel Aviv ha proposto una visione differente del sito. Il loro studio è stato pubblicato su Cambridge Archeologica Journal e, usando un sofisticato algoritmo applicato all'architettura del tempio, hanno notato che esso aveva, alla base, un motivo geometrico particolare. Ed è proprio la presenza di questi motivi geometrici a far pensare agli scienziati che hanno lavorato alla ricerca che, a costruire l’edificio, non furono dei cacciatori-raccoglitori ma individui che avevano già raggiunto e padroneggiato l’agricoltura.

L’utilizzo di forme geometriche, come quelle usate per costruire l’antico tempio, sono comunemente attribuibili ai nostri predecessori che, per primi, hanno utilizzato l’agricoltura, nonché da persone che avevano una certa conoscenza di base, degli “specialisti” veri e propri. Tuttavia, questa struttura rimane un fulgido esempio della creatività e dell’ingegno che l’uomo ha posseduto sin dall'alba della nostra specie.