Un nuovo studio ci racconta una storia diversa accaduta in Egitto 3.600 anni fa

Secondo antichi testi, circa 3.600 anni fa, degli invasori noti come Hyksos invasero l'Egitto settentrionale spodestando una serie di faraoni incompetenti, bandendoli in un piccolo pezzo di terra nel sud. Tuttavia, il più grande studio isotopico nell'antica capitale Hyksos ci racconta una storia sensibilmente differente.

Secondo quello che hanno scoperto gli esperti, infatti, questi nuovi sovrani discendevano da varie popolazioni asiatiche che vivevano in Egitto da generazioni. Pertanto, sostengono gli autori, l'ascesa degli Hyksos non fu un'invasione straniera; ma una sorta di "rivolta di immigrati". "Questi risultati sfidano la narrativa classica degli Hyksos", scrivono gli esperti.

"Invece, questa ricerca supporta la teoria secondo cui i sovrani di Hyksos non provenivano da un luogo di origine unificato, ma gli asiatici occidentali i cui antenati si trasferirono in Egitto durante il Regno di Mezzo, vissero lì per secoli e poi salirono per governare il nord dell'Egitto." Tutto questo grazie al rapporto degli isotopi di stronzio trovati nel sito archeologico.

Lo stronzio è un elemento presente nelle rocce e può entrare nel nostro approvvigionamento di cibo e acqua e finire nelle nostre ossa e nei denti. Confrontando i rapporti isotopici tra i locali dell'Egitto settentrionale e gli Hyksos non locali, i ricercatori hanno trovato la firma del Nilo in entrambi. Mentre sembra che ci sia stato un afflusso di immigrati diverse centinaia di anni prima che gli Hyksos salissero al potere, durante il periodo Hyksos, la popolazione nata nel Delta è più grande.

Tuttavia, dopo circa un secolo, i faraoni ripresero definitivamente il loro dominio dagli Hyksos, inviandoli altrove in cerca di altre terre. Mentre gli storici antichi li descrivevano come "invasori di una razza oscura", alcuni archeologi sospettano che in realtà si trattavano di "notizie false" o di propaganda antica. Invece, sostengono che gli Hyksos probabilmente salirono al potere in modo lento e pacifico, portando con sé tecnologia come il cavallo e il carro.