Un nuovo studio riconsidera il terrificante enocione, un lupo preistorico estinto

L'enocione (Aenocyon dirus) è una specie estinta di canide lupino vissuta nelle Americhe e nell'Asia orientale fra i 200.000 e i 10.000 anni fa. La creatura era grande all'incirca quanto un lupo grigio odierno, ma i denti erano più grossi e taglienti con una forza di morso superiore a quella dei canidi odierni.

La creatura è stata a lungo considerata parente stretto dell'odierno lupo grigio, ma un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature ha rivelato delle differenze sostanziali tra le due specie. L'Aenocyon dirus, secondo quanto scritto nell'articolo, si diversificò dagli altri canidi lupini 5.7 milioni di anni fa.

"La genetica ha rivelato che sono solo molto lontanamente imparentati, essendosi separati l'uno dall'altro circa 6 milioni di anni fa", afferma Angela Perri, autrice principale dello studio e archeologa della Durham University nel Regno Unito.

Gli esperti hanno sequenziato il DNA di cinque fossili - di 50.000 anni fa - di queste creature, trovate in Wyoming, Idaho, Ohio e Tennessee. Secondo i ricercatori, la netta divergenza degli animali dai lupi grigi li colloca in un genere completamente diverso. Gli Aenocyon dirus, infatti, a differenza dagli altri canidi si sono evoluti esclusivamente in Nord America per milioni di anni.

Queste creature potrebbero essersi estinte perché non riuscirono ad adattarsi alle mutevoli condizioni della fine dell'era glaciale. "In media gli enocioni erano circa il 20% più grandi del lupo grigio medio di oggi. Sembra anche che si siano adattati a vivere in ambienti caldi: avevano quindi pelo più corto, forse rossastro, con grandi orecchie utilizzate per la termoregolazione", ha dichiarato infine Perri.