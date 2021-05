Un nuovo studio riscrive l'origine dell'anguria: veniva mangiata perfino 4.000 anni fa

L'estate è praticamente alle porte e con essa anche uno dei frutti più amati in questa stagione calda e afosa: l'anguria. Recentemente, un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences riscrive le origini dell'anguria domestica che conosciamo e amiamo oggi.

Nel dettaglio, gli esperti hanno analizzato il DNA di piante coltivate in serra che rappresentano tutte le specie e le centinaia varietà di cocomeri. Secondo quanto scoperto dagli esperti, molto probabilmente le angurie provengono da un progenitore dell'Africa nordorientale.

Nel loro documento gli esperti "correggono" anche un errore vecchio di decenni che raggruppava i cocomeri nella stessa categoria del melone tsamma (Citrullus amarus). È, invece, una forma sudanese con polpa biancastra non amara nota come melone Kordofan il parente più prossimo dei cocomeri domestici.

La nuova ricerca genetica corrisponde a dipinti tombali egizi di nuova interpretazione che suggeriscono che l'anguria potrebbe essere stata consumata nella valle del Nilo perfino 4000 anni fa. Il team, infatti, ha scoperto che i cocomeri come li conosciamo ora sono geneticamente più vicini alle forme selvatiche originarie dell'Africa occidentale e nord-orientale.

L'anguria di oggi proviene da un piccolo ceppo genetico ed è altamente suscettibile alle malattie e agli insetti. Nello studio, gli scienziati hanno trovato una variazione - in tre geni - di resistenza alle malattie; qualcosa che i coltivatori potrebbero utilizzare un giorno per migliorare potenzialmente la salute e la longevità delle angurie.

