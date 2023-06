Nuovo studio svela: Android è più facile da usare rispetto ad iOS, ecco perchè

Un nuovo studio condotto da Tom di Green Smartphones si è soffermato sull’usabilità dei due principali sistemi operativi mobile, iOS ed Android. La ricerca ha scoperto che Android è il 58% più semplice da usare rispetto alla controparte di Apple.

Il metodo utilizzato per l’analisi consiste nella risoluzione dei problemi più comuni in cui incappano gli utenti: si va dalla configurazione degli account di posta elettronica al trasferimento di file e la personalizzazione delle impostazioni. Ai partecipanti è stato chiesto di completare tali attività sui dispositivi Android ed iOS.

Sono state prese ad esame anche le ricerche su Google negli USA per ogni attività elencata negli ultimi 12 mesi.

Il campione usato per lo studio è di circa 584mila query, di cui 226mila Android e 358mila iOS.

Le domande prese ad esame sono state le seguenti:

Come fare uno screenshot

Come effettuare una registrazione dello schermo

Come bloccare un numero

Come ripristinare le impostazioni di fabbrica

Come registrare una telefonata

Come bloccare l’impostazione della segreteria telefonica

Come condividere la posizione

Come scansionare un codice QR

Come eliminare un’app

Come inviare foto ad un computer

Come eseguire un aggiornamento del dispositivo

Come eseguire un backup del dispositivo

Alla fine, è emerso che Android risulta più facile da utilizzare rispetto ad iOS.

Tra le ragioni principali figura la maggiore intuitività di Android: ad esempio viene citato il sistema di notifiche del robottino verde, che le raggruppa per applicazioni. Al contrario, le notifiche di iOS non sono raggruppate per app e secondo Green Smartphones sono più difficili da vedere.

Sempre soffermandosi sull’intuitività, un’altra caratteristica che rende Android più intuitivo di iOS è rappresentata dal pulsante indietro che semplifica la navigazione tra app e schermate.

Anche a livello di personalizzazione, Android vince iOS. Il robottino verde infatti consente di personalizzare i dispositivi in maniera diversa rispetto ad iOS: ad esempio è possibile modificare il layout della schermata iniziale, ma anche aggiungere widget e modificare le app predefinite. Per iOS vengono citate le limitazioni in termini di opzioni di personalizzazione.

Ovviamente non mancano gli utenti che ritengono iOS più semplice di Android. Tra le ragioni per cui viene portata avanti tale tesi figurano le minori app preinstallate, l’interfaccia user-friendly, una migliore integrazione tra hardware e software, ma anche la tempestività degli aggiornamenti, l’assenza di bloatware e l’ecosistema che garantisce una maggiore integrazione tra i dispositivi Apple.

Greensmartphones sottolinea che ci sono circa 226mila ricerche mensili da parte degli utenti Android, da livello base ad intermedio, e 358mila da iOS nello stesso livello di difficoltà. La differenza è del 58,41%, motivo per cui Android viene ritenuto molto più intuitivo di iOS.