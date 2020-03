Un nuovo studio tenta di capire perché le tartarughe marine mangino la plastica

Un nuovo studio tenta di far luce e svelare il meccanismo per il quale le tartarughe marine si cibano anche della plastica che si trova nei nostri mari.

Spesso vediamo nei nostri social preferiti le immagini di animali intrappolati all'interno di residui di plastica o di creature morte perché i loro stomaci sono completamente intasati dalla plastica. Ed è recente la scoperta di una nuova specie animale, nell'intestino della quale è stata trovato un frammento di plastica. Tuttavia, un nuovo studio pubblicato su Current Biology tenta di svelare il meccanismo che sta alla base del comportamento delle tartarughe marine quando decidono di mangiare la plastica. Questi animali sembra quasi siano attratti dai frammenti di plastica tanto che decidono di mangiarla, con tutti i problemi che questo comporta. Secondo quanto emerge, sembra che le tartarughe confondano la plastica per cibo a causa dell’odore di quest’ultima.

I pezzi di plastica, stando nei mari, vengono colonizzati da microbi, alghe, piante e piccoli animaletti. Queste sostanze che si accumulano sulla superficie plastica camuffano il suo odore che inizia a sapere di cibo. Ecco che quindi, l’odore trae in inganno le tartarughe che credono di star mangiando del cibo e non della plastica. E’ stato quindi fatto un esperimento per verificare l’ipotesi, nutrendo, con cibi particolari, 15 tartarughe marine per 15 giorni. Il cibo che veniva loro somministrato era lo stesso di modo che le tartarughe si abituassero a quell'odore.

Dopo i 15 giorni le tartarughe sono state messe all'interno di una specie di arena e sono state sottoposte a degli odori diversi. I primi erano quelli di acqua deionizzata e plastica ma la tartaruga non dava segni che facessero supporre fosse attratta da questi. Successivamente gli odori somministrati comprendevano quello del loro cibo preferito e quello di plastica “immersa” nel loro cibo. Ebbene, l’interesse di queste creature per il cibo e per la plastica all'odore di cibo era lo stesso. Questo è un primo passo, ovviamente, e ulteriori studi sono necessari per andare più a fondo a questo problema che mette sempre più a rischio le specie animali marine.