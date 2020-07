Nuovo successo per SpaceX: lanciato il Falcon 9 con satellite GPS III per la Space Force

Si è concluso con successo il lancio di SpaceX di ieri sera, che ha interessato il Falcon 9 con a bordo il satellite GPS III. Dopo il rinvio di qualche giorno prima, la società di Elon Musk è riuscita a completare la prima missione per la Space Force americana.

In una serie di tweet e foto Instagram contenenti i video e fotografie del razzo, si vede il dispiegamento del satellite, che si unirà ai tre già in orbita, i quali saranno utilizzati sia per scopi civili che commerciali.

Il GPS III SV03 fa parte del blocco di satelliti noto come GPS III, ed è progettato e costruito da Lockheed Martin, che ha promesso "una precisione tre volte migliore ed una capacità anti-jamming fino ad otto volte migliore" rispetto a quelli di vecchia generazione. Inoltre, i satelliti sono in grado di comunicare anche con la costellazione di Galileo in Europa ed altri sistemi simili, il tutto a beneficio degli utenti che in questo modo quando utilizzano il GPS possono ottenere informazioni più precise. Lockheed inoltre sottolinea che questi veicoli spaziali dovrebbero durare ancora più a lungo.

Poco dopo il lancio, il Falcon 9 di SpaceX è atterrato sulla nave drone della compagnia posta nell'Oceano Atlatico.