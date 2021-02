Un nuovo supercomputer arriverà sulla ISS: servirà anche per future missioni su Marte

La "Hewlett Packard Enterprise" (HPE) - una delle società leader nella progettazione di sistemi di edge computing - ci ha appena invitato ad una sua conferenza stampa, spiegandoci in anteprima le capacità del loro nuovo prodotto che servirà la ricerca spaziale: lo Spaceborne Computer-2 (SBC-2).

Già nel 2017 la HPE è riuscita - mediante un accordo con la NASA - a fornire la Stazione Spaziale Internazionale di un supercomputer (l'SBC-1) capace di potenziare notevolmente l'analisi e il calcolo di dati dei vari esperimenti scientifici tenuti sul laboratorio orbitale.

Questa volta la HPE ci riprova con un nuovo modello, doppiamente più potente e veloce, e verrà lanciato verso la ISS già il 20 febbraio 2021, mediante la missione di rifornimento NG-15 della Northrop Grumman, a bordo dell'intramontabile capsula Cygnus.

Lo scopo della società, come stesso il Dr. Mark Fernandez ci ha riferito, è quello non solo di potenziare le capacità di calcolo e analisi dei sistemi a bordo della ISS, ma anche quello di migliorare le possibilità di sperimentazione che possono essere eseguite in ambiente di microgravità. "Il nostro scopo non è quello di servire noi stessi, la NASA o altre agenzie, ma innanzitutto mettere la potenza del SBC-2 a servizio dell'intera comunità spaziale e scientifica".

Più specificamente, lo Spaceborne Computer-2 consentirà agli astronauti di eliminare la latenza associata all'invio di dati da e verso la Terra, permettendo di gestire immediatamente il flusso di informazioni recuperato dalle varie ricerche - come ad esempio l'analisi in tempo reale delle immagini satellitari attraverso intelligenza artificiale, analisi di imaging con grandi risoluzioni e cosi via.

Il problema principale di un'analisi informatica fuori dai confini tranquilli del nostro pianeta è che non sempre è possibile analizzare i dati raccolti in loco, ma occorre inviare le proprie informazioni in centri lontani e aspettare poi una risposta. È quello che oggi banalmente si può riassumere nel "cloud computing". Se, tuttavia, l'esplorazione umana ci porterà molto lontano nei prossimi decenni, è lecito presupporre che - a causa delle grandissime distanze tempo-luce - questa soluzione non è più praticabile.

Immaginiamo una missione marziana: occorrerebbero circa 20 minuti per inviare un qualsiasi segnale tra la Terra e Marte, e altrettanti ancora per attendere una risposta. L'SBC-2 quindi si pone come unità centrale nell'analisi dei dati, tentando di analizzare tutto in loco senza dover più dipendere dalle comunicazioni con la Terra. È quello che ad oggi possiamo chiamare "edge computing".

Il supercomputer della HPE è costituito da due unità fondamentali: l'"HPE Edgeline Converged Edge System" e l'"HPE ProLiant DL 360 Server". Il primo è un sistema per l'edge computing, progettato per funzionare negli ambienti più estremi, capace di resistere a forti urti, vibrazioni e temperature elevate (caratteristiche che possono verificarsi nello Spazio o durante il lancio verso l'orbita). Il secondo componente invece è un server ad alte prestazioni capace di virtualizzazione, database e fornire alte capacità computazionali.

Spaceborne Computer-2 sarà inoltre dotato di unità di elaborazione grafica dedicate (GPU) per analizzare in modo efficiente i dati ad alta intensità e immagini che richiedono una risoluzione maggiore, come le riprese delle calotte polari sulla Terra o le radiografie mediche. Non a caso SBC-2 sarà integrato con moltissimi sistema sulla ISS, analizzando persino la salute e i dati fisici dei singoli astronauti.

Il supercomputer rimarrà sulla ISS per almeno 2-3 anni, eseguendo decine e decine di test ed esperimenti, preparandosi ad essere selezionato per una futura missione marziana o più probabilmente per le più immediate missioni per la costruzione del Lunar Gateway.