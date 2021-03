POCO, un nuovo teaser stuzzica la fantasia: successore del POCO F1 in arrivo?

Dopo aver parlato dell'atteso POCO X3 Pro in arrivo in alcuni mercati, torniamo a parlare del brand del momento e del nuovo aggressivo teaser condiviso sulla pagina ufficiale di Facebook.

Dalle immagini si apprende che l'azienda è in procinto di svelare un nuovo device il 22 marzo 2021 a partire dalle ore 13, nel corso di un evento dedicato. Oltre a degli artigli che squarciano lo sfondo, POCO non lascia trapelare altro.

Criptico anche il messaggio scelto per accompagnare il teaser, un lapidario "Sta tornando" lasciando intendere che probabilmente i tempi sono maturi per l'arrivo sul mercato del prossimo flagship, presumibilmente basato sul Redmi K40.

Lo slogan "When power meets speed" lascia presagire che parliamo di un device di fascia alta, dalle prestazioni senza compromessi, quindi il nuovo top di gamma, salvo smentite, avrà un processore di ultima generazione. Gli ultimi rumor in merito suggeriscono la scelta dello Snapdragon 870, ma non è esclusa la presenza di una variante Pro con SoC Snapdragon 888.

Possiamo aspettarci anche delle specifiche in linea con il segmento, dunque una tripla fotocamera con sensore da 48 megapixel, ricarica rapida a 33W e un display AMOLED con un Refresh Rate fino a 120 Hz. Nulla di noto invece sul fronte del design.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola, ricordiamo che Xiaomi ha da poco reso ufficiali anche i nuovi smartphone della famiglia Redmi K40.