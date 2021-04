Il nuovo telescopio della NASA andrà alla ricerca di 'buchi neri solitari', ecco come

Alla NASA si sta lavorando ad un nuovo e potentissimo telescopio da affiancare - entro i prossimi quattro anni - al futuro James Webb Telescope (JWST). Tra le tanti mansioni, lo strumento potrà andare anche alla ricerca di "buchi neri solitari": ecco a voi il "Wide Field Infrared Survey Telescope".

Come vi abbiamo raccontato in passato, il WFIRST è stato ribattezzato "Nancy Roman Telescope", in onore della famosa astronoma statunitense che ne ha ispirato la costruzione e lo scopo finale.

Il compito principale del WFIRST sarà quello di andare alla ricerca dell'energia oscura, di esopianeti e soprattutto di buchi neri solitari. Andrà a migliorare e a continuare il lavoro di Hubble, il telescopio "con gli occhiali", affiancandosi al più volte nominato JWST, in fase di ultimazione.

Ma cosa sono esattamente questi buchi neri che il Nancy Roman Telescope andrà a cercare? E come potrà eseguire il suo lavoro? È stesso la NASA a rispondere a queste domande, che ha di recente pubblicato un piccolo video dimostrativo, che trovate in apertura alla news.

Il Roman sfrutterà il fenomeno chiamato "microlensing gravitazionale" per scoprire pianeti e buchi neri oltre il nostro sistema solare: quando un oggetto massiccio si interpone sulla nostra linea visiva, nascondendo una stella distante dal nostro punto di osservazione, la luce (e l'immagine) di quest'ultima subisce una serie di "piegature", allungandosi e ingrandendosi. Questo stesso fenomeno può essere applicato anche a pianeti e corpi celesti che orbitano intorno a stelle normali, solo che avviene in scala molto più ridotta.

I sensori eccezionali del WFIRST entrano in azione, e sono talmente sensibili da essere capaci di captare una microlente gravitazionale della portata di circa un miliardesimo di secondo d'arco. È come se, stando in in cima all'Empire State Building di New York, riuscissimo a vedere una moneta da 20 centesimi che si muove a Los Angeles.

Il compito può sembrare facile e alla portata della nostra tecnologia, ma non è tutto rosa e fiori: il WFIRST dovrà innanzitutto andare alla ricerca di oggetti "invisibili". Molto spesso, infatti, i buchi neri solitari sono piccoli e non emettono alcun tipo di radiazione luminosa rispetto ai fratelli più minacciosi . Non avendo oggetti celesti che gli orbitano intorno, scoprirli è ancora più complesso.

Per fortuna il Nancy Roman Telescope è pronto ad accettare la sfida, e speriamo di vederlo operativo entro il 2026, dato che ad oggi è uno dei progetti che più sta costando alla NASA, a causa dei rinvii causati dalla pandemia.