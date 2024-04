Nuovo test per la fusione nucleare ha ottenuto un record incredibile e mai visto

Scienziati sudcoreani hanno spinto oltre i confini della realtà, portando a compimento un esperimento che ridefinisce il concetto di energia. Nel cuore di un laboratorio pulsante di vita e di scienza, il Reattore "Sole Artificiale" della Corea, noto come KSTAR, ha toccato la stupefacente temperatura di 100 milioni di gradi Celsius.

Stiamo parlando di un calore sette volte superiore a quello del nucleo del nostro Sole. Questo incredibile traguardo non è solo un numero su una scala termica, ma rappresenta una vittoria significativa nel lungo cammino verso la realizzazione dell'energia da fusione nucleare, un tipo di energia sicura e priva di inquinamento, che emula il processo naturale al cuore delle stelle, inclusa la nostra.

Riuscire a mantenere tale temperatura per 48 secondi supera il precedente record di 30 secondi stabilito nel 2021, un lampo di progresso che accende una nuova luce sulla strada verso un futuro energetico sostenibile. Sebbene l'idea di fusione nucleare risuoni semplice - fondere atomi per liberare energia - la pratica si è dimostrata assai ardua, con decenni di ricerca ancora alla ricerca di una soluzione per applicare questa tecnologia su larga scala.

Tuttavia, l'ottimismo regna sovrano tra i membri dell'Istituto Coreano di Energia da Fusione, con progetti ambiziosi volti a sostenere queste temperature estreme per cinque minuti entro il 2026. Questa ricerca audace non è isolata, con progressi significativi registrati anche in altri reattori tokamak globali e record nel settore dell'energia da fusione che accendono l'immaginazione su ciò che potrebbe essere possibile.

Mentre il mondo attende con ansia il completamento dell'ITER in Francia, il prossimo anno potrebbe aprire le porte a risposte tanto attese, segnando un'epoca di transizione energetica.

