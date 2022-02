Nuovo test trasforma cellule staminali in cellule ossee con il suono: è rivoluzionario

Se un mese fa è stato scoperto un metodo per produrre rapidamente cellule staminali, oggi è stato individuato il sorprendente “superpotere” di trasformare le cellule staminali in cellule ossee semplicemente utilizzando il suono. Come? Scopriamolo assieme.

La ricerca pubblicata su Small e condotta dal Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) in Australia ha visto Amy Gelmi e due colleghi cercare un nuovo modo per eseguire le riparazioni di ossa in maniera rapida ed efficace. Affidandosi alle cellule staminali che, come ben sappiamo, sanno trasformarsi in qualsiasi altro tipo di cellula per aiutare anche a riparare parti del corpo danneggiate da lesioni e malattie, sono riusciti a creare cellule ossee tramite onde sonore.

Dopo anni di lavoro e analisi, i ricercatori hanno applicato un trattamento esteso (per cinque-dieci giorni) di stimulazione sonora ad alte frequenze (circa 10 MHz), mai utilizzate prima in test di questo tipo. Il risultato è evidente, come spiegato da Gelmi: “Le onde sonore riducono di diversi giorni il tempo di trattamento solitamente necessario per far sì che le cellule staminali inizino a trasformarsi in cellule ossee. Questo metodo inoltre non richiede alcun farmaco speciale ed è molto facile da applicare alle cellule staminali”.

Per giunta, questo rimedio funziona anche con cellule staminali non esclusivamente derivate dal midollo osseo, rendendo l’intero processo meno doloroso e più facile da completare. La prossima fase sarà l’applicazione effettiva e l’upscaling, ovvero la coltura di cellule ossee a partire da cellule staminali tramite questa soluzione.

