Un nuovo tipo di aurora boreale è stato scoperto grazie a degli amatori

Un gruppo di astronomi amatoriali, in collaborazione con dei fisici, ha scoperto un nuovo tipo di aurora, precedentemente sconosciuto. Chiamato "le Dune", questo straordinario fenomeno consiste nell'apparizione di onde luminose. Il pattern non appartiene a nessuna categoria di aurore conosciute.

Questa scoperta è stata fatta solo grazie alla collaborazione tra fotografi amatoriali e astronomi professionisti in Finlandia.

Se l'evento vi suona familiare, probabilmente è perché state pensando a Steve, il fenomeno scoperto nel 2017. Nonostante l'entusiasmo intorno alla scoperta, Steve non era un'aurora, tecnicamente parlando, ma è un bagliore atmosferico causato dall'interazione tra particelle cariche e la ionosfera della Terra.

Durante la compilazione di una guida alle Aurore boreali, la fisica computazionale Minna Palmroth dell'Università di Helsinki, ha prestato molta attenzione alle Dune, che in quel momento non rientravano in nessuna categoria conosciuta.

Poco dopo la pubblicazione del libro, la comunità amatoriale finlandese ha identificato e fotografato le dune nel cielo, condividendo le loro immagini con il team di Palmroth.

"Uno dei momenti più memorabili della nostra collaborazione è stata quando il fenomeno è apparso e siamo stati in grado di esaminarlo in tempo reale," dice l'astronomo amatoriale Matti Helin. "È stato come mettere insieme i pezzi di un puzzle o condurre un'indagine. Ogni giorno otteniamo nuove immagini e abbiamo nuove idee."

Gli sforzi del team hanno portato a un nuovo articolo scientifico, che spiega i metodi di osservazione e della collaborazione, e hanno spiegato cosa sono le dune. Secondo lo studio, questo fenomeno appare a 100 Km, negli strati più alti della mesosfera.

Si sospetta che il fenomeno sia un esempio di mesospheric bore: che avviene quando delle onde di atomi di ossigeno vengono eccitati dal vento solare, producendo un effetto simile alle dune.

"Abbiamo associato le dune all'oscillazione della densità dell'ossigeno, che provoca una variabilità nell'aurora," scrivono gli autori nel loro articolo.

C'è ancora incertezza sulla spiegazione fisica del fenomeno, ma rimane una storia interessante su come chiunque, anche senza essere un professionista nel settore, può dare un contributo alla ricerca scientifica.