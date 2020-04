Questo nuovo tipo di cella a energia solare può essere utilizzata nella finestra

Degli ingegneri sembrano aver sviluppato delle celle solari quasi trasparenti che, invece di essere situate sopra ai tetti, possono essere installate al posto delle normali finestre. Due metri quadrati di queste celle solari di prossima generazione sarebbero sufficienti per generare più elettricità di un pannello solare standard.

Gli esperti lavorano a questa idea da anni, ma nessuno prima d'ora ha mai raggiunto il giusto equilibrio in termini di efficienza, stabilità e costi. Tuttavia, un team della Monash University in Australia sembra esserci arrivato molto vicino. "Il tetto solare ha un'efficienza di conversione compresa tra il 15 e il 20 percento", afferma il chimico dei materiali Jacek Jasieniak. "Le celle semitrasparenti hanno un'efficienza di conversione del 17 percento, pur trasmettendo ancora più del 10 percento della luce in entrata."

Queste celle solari non saranno perfettamente trasparenti come una finestra. "C'è un compromesso", afferma l'uomo. "Le celle solari possono essere rese più o meno trasparenti. Più sono trasparenti, meno elettricità generano." Purtroppo, potrebbe passare del tempo, forse fino a 10 anni, prima che la tecnologia possa essere commercializzata e ampliata.

"Queste celle solari significano un grande cambiamento nel modo in cui pensiamo agli edifici e nel modo in cui funzionano", continua infine Jasieniak. "Fino ad ora ogni edificio è stato progettato supponendo che le finestre siano fondamentalmente passive. Ora produrranno attivamente elettricità."