Nuovo tipo di robot potrebbe costruire strutture sulla Luna o su Marte

L'umanità sta cercando un modo per stabilirsi sulla Luna e su Marte. Gli scienziati hanno già trovato diversi metodi, tutti più o meno fattibili e ogni giorno vengono esplorate nuove idee e progetti. Uno di questi, finanziato dalla NASA e chiamato "The Assemblers" prevede uno sciame di robot in grado di costruire strutture sul satellite o su Marte.

Attualmente, il robot sta venendo collaudato dagli ingegneri della NASA, ma col tempo lavorerà in modo più autonomo. La tecnologia è ancora nella sua fase iniziale ed ha ricevuto un finanziamento di 2.5 milioni di dollari in due anni, attraverso il programma Early Career Initiative dell'agenzia spaziale americana.

"L'obiettivo del progetto è aumentare il livello di prontezza della tecnologia per il robot modulare, assemblaggio nello spazio autonomo e sviluppare un prototipo robotico per i test a terra", afferma il ricercatore principale James Neilan, ingegnere informatico presso il NASA Langley Research Center di Hampton. Alla fine del progetto, il team di Neilan prevede di creare un prototipo in grado di manipolare gli oggetti e assemblare componenti in un ambiente spaziale.

Questi robot lavoreranno insieme utilizzando un software di gestione delle attività e terranno sotto controllo gli errori grazie ad un sistema sviluppato ad hoc. Il progetto, è uno dei tanti che potrebbe accompagnare gli umani sul nostro bel satellite durante il programma Artemis nel 2024. Una cosa è certa: uno di questi robot accompagnerà i futuri astronauti. Resta solo da vedere chi.