Nuovo traguardo per Starlink: ora è attivo in tutti i 7 continenti

Mentre si parla della presunta trattativa tra Starlink ed Apple per la connettività satellitare di iPhone 14, il servizio di Elon Musk raggiunge un altro importante traguardo: ora è attivo in tutti i sette continenti. L’annuncio è stato dato dallo stesso imprenditore sudafricano, ovviamente tramite Twitter.

“Starlink è ora attivo in tutti i continenti, incluso l’Antartide” ha twittato domenica Musk, dopo che lo scorso venerdì aveva spiegato che la piattaforma di connessione è “desinata solo ad usi pacifici”.

Nella giornata di ieri, intanto, la compagnia americana ha lanciato un lotto di 54 satelliti Starlink dopo che i cinque precedenti tentativi erano andati a vuoto a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Questo nuovo set si aggiunge agli altri 3.076 satelliti Starlink che sono già in orbita terrestre bassa: l’obiettivo della compagnia è di avere fino a 42mila satelliti in orbita entro metà 2027.

Nel frattempo, le notizie che arrivano da Arstechnica non sono confortanti. Secondo quanto emerso, i satelliti di Starlink potrebbero essere obiettivi militari della Russia, nell’ambito del conflitto in corso in Ucraina. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Musk ha attivato Starlink in Ucraina subito dopo l’inizio dell’invasione da parte dell’esercito di Putin, in quello che è stato già etichettato come uno dei contributi più importanti per la popolazione.