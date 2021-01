Questo nuovo treno sostenibile promette di consumare di meno nel Regno Unito

Il Regno Unito, in termini di treni "green", sembra essere davvero efficiente: dopo Hydroflex, una locomotiva ad idrogeno, nel paese potrebbe arrivare Bio Ultra, che mira a sostituire tram e treni urbani con alternative alimentate a biometano.

Gli ingegneri dietro il progetto, Ultra Light Rail Partners, hanno ricevuto una sovvenzione di 60.000 sterline dall'iniziativa per l'innovazione sostenibile del governo britannico per sviluppare questa innovativa locomotiva. L'azienda prevede di utilizzare il denaro per sviluppare un vagone ferroviario sostenibile in grado di trasportare fino a 120 passeggeri.

Per farvi capire, il biometano è un tipo di biocarburante derivato da prodotti di scarto, come residui di colture agricole, letame animale e rifiuti alimentari. Tutte queste sostanze vengono scomposte da alcuni batteri speciali per produrre un gas che, a sua volta, viene utilizzato come combustibile alternativo più pulito.

Questo processo rilascia del carbonio nell'atmosfera, ma molti sostengono che sarebbe comunque rilasciato da questi processi naturali. Usarlo come combustibile serve per far ottenere "nuova vita" a questi scarti, impedendo e limitando la necessità di bruciare combustibili fossili. "Vogliamo essere in grado di offrire questa opzione alle città più grandi e piccole del Regno Unito in modo che possano realisticamente portare i veicoli inquinanti fuori dalle loro città e dai centri urbani migliorando la qualità della vita per tutti", ha dichiarato Beverley Nielsen, presidente di Ultra Light Rail Partners.