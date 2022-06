Nuovo TV Philips 2022, doppia promo da Unieuro: il prezzo è low cost

Andando oltre alle offerte di Unieuro su Android TV, ci soffermiamo su un'altra promozione in ambito di televisori avviata dalla ben nota catena. Questa volta, però, al centro dello sconto c'è un TV di Philips uscito nel 2022.

Approfondendo ulteriormente la promozione, il modello Philips 5500 24PHS5507/12 viene adesso proposto a un costo di 199 euro sul portale di Unieuro. Solitamente il prezzo del televisore ammonterebbe a 239,90 euro, stando a quanto si può leggere sul sito Web della catena coinvolta, quindi di base c'è un possibile risparmio del 17% e lo sconto è di 40,90 euro.

Tuttavia, il prezzo del televisore diventa ancora più low cost per via del risparmio extra del 5% direttamente in carrello. All'utente basta dunque fare clic sul tasto "Aggiungi al carrello" per veder scendere il costo del prodotto a 189,05 euro, per uno sconto totale di 50,85 euro. Insomma, ci sono due promozioni attive, tra l'altro su un prodotto che già di base ambisce a una fascia non troppo elevata.

Per intenderci, la scheda tecnica di Philips 5500 24PHS5507/12 include un pannello LED con diagonale di 24 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non mancano 2 porte HDMI e il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Insomma, potrebbe risultare un'occasione non male per chi è alla ricerca di un TV che non costi troppo.