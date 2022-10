Nuovo video hands-on per Nothing Ear(Stick): Carl Pei punta tutto sul design

Nothing ha presentato le Ear(Stick) una decina di giorni fa, ma le nuove cuffie dell'azienda di Carl Pei non sono ancora uscite sul mercato. In attesa del lancio ufficiale degli auricolari di nuova generazione di Nothing, però, sul web sono arrivate alcune immagini del design delle nuove Ear(Stick).

In particolare, sembra che le immagini provengano da un video hands-on girato durante la London Fashion Week, ovvero durante l'evento di presentazione degli auricolari da parte di Nothing. Il video è stato pubblicato su Instagram da Errolson Hugh, designer del brand di fama internazionale Acronym.

Dando un'occhiata al video e all'immagine che trovate in calce, potete vedere il design cilindrico delle Nothing Ear(Stick) una volta racchiuse nella loro custodia, che è stata pensata per offrire una "facilità massima di scivolamento in tasca" dopo aver indossato o tolto gli auricolari. Il case, in particolare, si differenzia per forma e design da quello delle Nothing Ear(1), con cui il modello Stick condivide però buona parte delle proprio caratteristiche tecniche.

A differenza delle cuffie di scorsa generazione, però, le Ear(Stick) di Nothing saranno leggerissime, grazie ad un design detto "lightweight", che dovrebbe rendere gli auricolari molto più comodi da trasportare in tasca e da indossare. Inoltre, la forma stessa delle cuffie è stata leggermente rivista per renderle più ergonomiche.

Ovviamente, il case delle Ear(Stick) si ispira ad un rossetto, il che dovrebbe anche spiegare perché le cuffie sono state presentate alla London Fashion Week e perché la stessa campagna marketing di Nothing stia molto puntando sul fattore estetico delle cuffie. Non è dunque un caso che, per il momento, non ci sia alcun dettaglio ufficiale sulla scheda tecnica degli auricolari: fortunatamente, alcuni leak sulle Nothing Ear(Stick) delle scorse settimane ne hanno anticipato le specifiche.