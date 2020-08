Nuovo volantino Euronics: fino a 500 Euro di sconto immediato alla cassa su tutto

Euronics lancia oggi il nuovo volantino, valido fino al 3 Settembre 2020, che consente di ottenere uno sconto immediato di massimo 500 Euro sugli acquisti effettuati presso i punti vendita aderenti. Come avvenuto anche in precedenza, tali sconti si configurano in varie fasce e sono proporzionati alla spesa.

Di seguito il funzionamento:

30 Euro di sconto immediato su una spesa di almeno 300 Euro;

100 Euro di sconto immediato su una spesa di almeno 600 Euro;

200 Euro di sconto immediato su una spesa di almeno 1.000 Euro;

500 euro di sconto immediato su una spesa di almeno 2.000 euro.

Il volantino è disponibile nei punti vendita SIEM sparsi su tutto il territorio italiano, ma vediamo quali sono le offerte più interessante.

Partendo dai TV, l'LG 55NANO816NA da 55 pollici può essere acquistato a 799,99 Euro, rispetto ai 999,99 Euro di listino. 100 Euro di sconto invece sul Samsung UE65TU7070 da 65 pollici, che passa a 599,99 Euro dai 699,99 Euro precedenti. Fronte Panasonic, il TX-55GZ950E da 55 pollici OLED è disponibile a 1199 Euro, 200 Euro in meno dai 1399 Euro precedenti.

Per quanto riguarda la telefonia, lo Xiaomi Mi note 10 Lite può essere acquistato a 369,99 Euro, mentre Huawei P30 Lite a 259,99 Euro, mentre Xiaomi Note 8 Pro passa a 239,99 Euro, per un risparmio di 40 Euro. Tra gli sconti troviamo anche il Galaxy S20+, su cui viene proposta una riduzione del prezzo di 200 Euro a 929,99 Euro.

Il volantino completo è disponibile a questo indirizzo.