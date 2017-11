Nuovo volantino Euronics: arriva il Black Friday del distributore

Euronics nella giornata di oggi, venerdì 17 Novembre, ha pubblicato il nuovo volantino, attivo fino al 22 Novembre prossimo, che prevede sconti importanti su elettrodomestici, televisori, fotocamere, smartphone, notebook, tablet e stampanti.

Intitolato “anticipiamo il Black Friday”, che si terrà esattamente tra sette giorni, il volantino include delle offerte molto interessanti.

Per quanto riguarda il 10% di sconto su smartphone, notebook, tablet e stampanti, segnaliamo il notebook HP 15-BS013NL con Intel Core i7 a 799 Euro al posto di 899 euro, pagabile anche in 20 tare da 39,95 Euro l’una, mentre a livello di smartphone l’offerta più succosa è senza dubbio rappresentata dal Galaxy S8 Plus, disponibile da 699 Euro al posto di 929 Euro, per un risparmio totale di 230 Euro, a fronte di uno sconto del 24%, che Euronics offre solo questo prodotto.

Interessanti offerte anche per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare un televisore, con sconti del 20%, che toccano quota 25% per la smart tv Philips LED 4K da 55 pollici, acquistabile a 599 Euro