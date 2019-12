Al via il nuovo volantino Euronics: cinque giorni di sconti fino al 50%

Anche Euronics ha annunciato oggi il lancio del nuovo volantino, che sarà attivo fino al 31 Dicembre e porterà con se gli "Affarissimi di Fine Anno", con sconti che raggiungeranno il 50%. La catena di distribuzione propone delle offerte molto interessanti su prodotti d'informatica ed elettronica, vediamo le migliori.

La Smart TV Samsung 55RU7400 da 55 pollici può essere acquistata a 399 Euro, per un risparmio di 400 Euro rispetto ai 799 Euro di listino. Sul modello 82U8000 da 82 pollici invece viene proposto uno sconto del 20% ed è disponibile a 1999 Euro. Fronte Sony invece citiamo l'offerta sul TV OLED 65AG8B da 65 pollici a 1999 Euro, 1000 Euro in meno dai 2999 Euro proposti dal produttore. LG porta invece nel volantino la smart tv led 49UM7000 da 49 pollici a 349 Euro, per un risparmio garantito di 130 Euro.

Non mancano in lista gli smartphone, ovviamente: il Galaxy S10+ può essere acquistato a 699 Euro, mentre il modello classico a 599 Euro. Huawei P30 invece nella versione Pro passa a 699 Euro, mentre il modello classico resta disponibile a 499 Euro.

Tra gli sconti Apple citiamo anche iPad da 10,2 pollici WiFi + Cellular da 128GB a 549 Euro ed il New Mac Mini con processore Intel Core i3 e 128GB di memoria a 699 Euro.

Per scoprire i negozi in cui è disponibile il volantino, vi rimandiamo allo Store Locator.