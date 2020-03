Nuovo volantino Mediaworld: 'Computer che passione' fino al 15 Marzo

E' online da oggi il nuovo volantino Mediaworld, valido sia online che presso i negozi sparsi in tutto il paese, che permette di accedere ad interessanti offerti su computer notebook e desktop fino al prossimo 15 Marzo.

L'HP 14-DK0027ML da 14 pollici con processore AMD A9-Series-9425 può essere portato a casa a 299 Euro, rispetto ai 379,99 Euro di listino. In sconto troviamo anche l'Acer Nitro 5, un notebook da gaming con schermo da 15,6 pollici e processore Intel Core i7-9750H, che passa a 1099 Euro dai 1299 Euro precedenti. Sempre restando in ambito gaming, invece, troviamo l'MSI Codex S 8SA-035ITZ con CPU Intel Core i5-8400 ad 899 Euro, rispetto ai 1099 Euro precedenti.

Dal fronte all in one, l'HP XA0026NL da 27 pollici con Intel Core i5-9400T invece passa a 999 Euro, in calo di 200 Euro dai 1199 Euro di listino, mentre l'ASUS S512DA-EJ979T da 15,6 pollici e processore AMD Ryzen 3-3200U può essere portato a casa a 399 Euro, in calo di 100 Euro dai 499 Euro precedenti.

Su alcuni prodotti viene anche garantito il pagamento a tasso zero a rate. La lista completa dei prodotti in offerta è accessibile attraverso questo indirizzo. Fateci sapere attraverso i commenti se avete trovato qualcosa d'interessante o meno. il volantino resterà valido per sei giorni.