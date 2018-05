Nuovo volantino Mediaworld: dal 31 Maggio al 6 Giugno arrivano "I Maghi della Tecnologia"

Nuovo volantino per Mediaworld. Nella giornata di oggi, la famosa catena di distribuzione del nostro paese ha lanciato una serie di sconti, che saranno disponibili fino al 6 Giugno, battezzati "I Maghi della Tecnologia" ed incentrati, come suggerisce il nome, su prodotti tecnologici di vario tipo.

Ad esempio, iPhone 8 da 64 gigabyte, nella colorazione argento può essere portato a casa a 719 Euro, mentre iPhone X da 256 gigabyte a 1.249 Euro, 110 Euro in meno rispetto al prezzo originale di 1.359 Euro. Sempre dal fronte smartphone, il Galaxy S9+ Black può essere acquistato a 999 Euro, mentre il P20 Lite black da 64 gigabyte è disponibile a 329 euro, quaranta in meno rispetto al prezzo di listino.

Fronte televisori, citiamo il Samsung UE49MU6220KXZT da 49 pollici Ultra HD 4K a 479 Euro, pari ad uno sconto netto del 26,20 per cento (170 Euro) sul prezzo originale. La variante da 40 pollici dello stesso televisore può essere acquistata a 449 Euro, 150 Euro in meno rispetto ai 599 Euro di listino imposti dal produttore.

Tornando sui prodotti Apple in volantino, citiamo la Apple Pencil per iPad Pro a 99 Euro, l'Apple Watch Series 3 da 42mm Space Grey con cinturino sport nero a 389 Euro e l'iPad da 9,7 pollici WiFi + Cellular da 32 gigabyte a 449 Euro.

Per gli amanti dei droni, troviamo anche il DJI Mavic Pro ad 899 Euro, cento in meno rispetto al prezzo originale, e le Beats by Dr.Dre EP Red a 79,99 Euro.

La lista completa la potete trovare a questo indirizzo.



