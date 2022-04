Nuovo volantino Trony di Maggio 2022: arrivano i Trony Days con sconti senza paragoni

Trony lancia oggi il nuovo volantino di Aprile-Maggio 2022, che porta i “Trony Days” con sconti senza paragoni fino al 4 del prossimo mese. Ad essere interessati sono tutti i punti vendita attivi a livello nazionale.

Tra i televisori, segnaliamo il Samsung QLED QE55QN700ATXZT da 55 pollici a 1399 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 1799 Euro di listino, mentre l’LG 55NANO756PR da 55 pollici viene proposto a 499 Euro, anche in questo caso 300 Euro in meno se si confronta con i 799 Euro imposti dal produttore. L’LG OLED 48C1 da 48 pollici invece può essere acquistato ad 899 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 1399 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, il Samsung Galaxy S21 FE 5G è disponibile a 679 Euro, mentre il Galaxy S22 da 128 gigabyte può essere acquistato in 20 rate da 43,95 Euro al mese. L’Oppo A74 5G invece passa a 259,90 Euro, 40 Euro in meno dai 299,90 Euro di listino. In offerta anche tanti smartphone Xiaomi: il Redmi Note 10 Pro passa a 279,90 Euro, il Redmi Note 10S a 229,90 euro ed il Redmi 9C a 169,90 Euro.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.