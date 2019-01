Nuovo volantino Trony: 'Prezzi al Tappeto' fino al 31 Gennaio

Dopo il nuovo Fuoritutto di Unieuro, è tempo di nuovo volantino anche per Trony, che ha lanciato oggi le nuove offerte solo online, valide fino al 31 Gennaio.

Dal settore dell'informatica, citiamo il MacBook Pro da 15 pollici con processore Intel Core i7 e 16 gigabyte di RAM, a cui si aggiunge una scheda grafica Radeon Pro 560X. Il prezzo è di 3.299 Euro, rispetto ai 3.399 Euro. In offerta anche il MacBook Air da 13 pollici con 256 gigabyte di memoria interna ed Intel Core i5, che è disponibile a 1.599 Euro dai precedenti 1.629 Euro.

Fronte televisori, l'LG 55SK8000PLB da 55 pollici può essere acquistato a 630 Euro, dai 799 Euro precedenti, per un risparmio netto del 21%. Il Philips 65PUS6523/12 da 65 pollici invece passa da 849 Euro a 695 Euro, il 18% in meno. All'appello non manca Sony, che propone la KD65XF7096BAEP ad 890 Euro, mentre la Samsung QE65Q7FNATXZT QLED da 65 pollici può essere portato a casa a 1.899 Euro.

Chiudiamo come di consueto con il mercato degli smartphone. Il Galaxy S9 Plus passa a 660 Euro, mentre Huawei P20 Lite brandizzato TIM può essere acquistato a 260 Euro. In offerta anche iPhone 7 da 32 gigabyte, a 485 Euro, mentre iPhone X da 64 gigabyte passa a 760 Euro.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.