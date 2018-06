Nuovo volantino Trony: "Sconti da 30 e Lode" fino al 21 Giugno

Nuovo volantino online per Trony, che ha lanciato gli "Sconti da 30 e Lode", una nuova promozione disponibile fino al 21 Giugno esclusivamente online e che abbraccia grandi e piccoli elettrodomestici, senza dimenticare prodotti d'informatica, televisori, smartphone, hoverboard, foto e videocamere, e dispositivi audio.

Come sempre, andiamo a snocciolare quelle che sono le offerte più interessanti.

A livello di informatica, segnaliamo il notebook Acer SF314-52-552X a 749 Euro, contro i 796 euro di listino, senza dimenticare sempre a livello di notebook, l'A515-51G-55FA a 529 Euro, con uno sconto del 7 per cento sul prezzo di listino. Per coloro che desiderano portare a casa un PC desktop, invece, l'HP 260-A129NL con 8 gigabyte di RAM, scheda grafica AMD Radeon R5 ed hard disk da 1 terabyte, è disponibile in offerta a 396 Euro, mentre il modello Pavilion 570-P030NL può essere acquistato a 599 Euro. A livello di tablet, segnaliamo il Lenovo TB-X103F a 119 Euro.

Chiaramente più ricca l'offerta per i televisori, con molti marchi che rientrano nell'iniziativa.

Per Philips, segnaliamo la 55POS9002 da 55 pollici UHD4K a 1.499 Euro, il 25 per cento in meno rispetto ai 1.999 Euro di listino. Sempre riguardo le TV da 55 pollici, segnaliamo l'LG 55UJ620 a 529 Euro. LG propone anche la 65UK6400 da 65 pollici, sempre UHD 4K a 1.099 Euro. Per quanto riguarda Sony, segnaliamo il KD49XF8596BAEP da 49 pollici a 969 Euro, un risparmio importante rispetto ai 1.199 Euro di listino, mentre Samsung porta, tra gli altri, in offerta l'UE55MU6400 da 55 pollici a 599 Euro.

A livello di telefonia, l'offerta è poco ricca. Rientra però il Samsung Galaxy S9 Plus a 909 Euro, Huawei P20 Pro da 128 gigabyte brandizzato TIM ad 849 Euro, iPhone 8 Plus da 64 gigabyte nella colorazione RED ad 839 Euro e da 256 gigabyte Space Grey a 999 Euro, oltre che il Galaxy Note 8 a 749 Euro.

