Nuovo volantino Unieuro: fino al 50 per cento di sconto su molti prodotti

Dopo il weekend No IVA torna alla carica e lo fa con la prima promozione della primavera, battezzata appunto "Collezione Primavera" e che prevede sconti fino al 50 per cento su molti prodotti d'elettronica come smartphone, televisori e laptop.

Nella promozione sono molte le offerte che riguardano smartphone, alcuni dei quali anche di fascia medio alta. Ad esempio, Honor 9 nel modello con 64 gigabyte di storage interno e scocca sapphire blue, è disponibile a 329,90 Euro contro i 449,90 Euro di listino. Il Samsung Galaxy A5 del 2017 (numero di modello SM-A520F), single SIM, con 32 gigabyte di memoria interna può essere portato a casa a 289,90 Euro, 80 Euro in meno rispetto ai 369,90 Euro di mercato, mentre il Galaxy S7 brandizzato TIM con 32 gigabyte di storage è disponibile a 349,90 Euro, a fronte di uno sconto netto del 16 per cento sul prezzo di mercato.

Sempre continuando sugli smartphone, l'iPhone 6 da 32 gigabyte può essere portato a casa a 359 Euro, mentre il Galaxy S8 da 64 gigabyte a 629 Euro. Nell'offerta rientra anche il Nokia 6, con doppia SIM e 32 gigabyte di spazio, a 189,90 Euro.

A livello televisivo, sul Samsung UE55MU6120K da 55 pollici in 4K è applicato uno sconto del 33 per cento, pari a 300 Euro, ed è disponibile a 599 Euro. Per coloro che invece hanno intenzione di acquistare un televisore più piccolo, nell'offerta rientra anche l'LG 32LJ610V da 32 pollici, a 279 Euro.

Infine, vi segnaliamo il 9 per cento sul MacBook Pro da 13,3 pollici con 8 gigabyte di RAM, a 1.399 Euro.

La lista completa è disponibile a questo indirizzo.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.