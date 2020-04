Nuovo volantino Unieuro di Maggio 2020: smartphone, AirPods e tablet in offerta

Nuovo volantino di Unieuro, disponibile fino al 3 Maggio 2020. La catena di distribuzione ha lanciato "Se Vuoi Puoi", una serie di promozioni che permettono di godere di sconti su tantissimi prodotti, con consegna gratuito e pagamento a rate a tasso zero in 20 mesi.

Tra gli sconti, le AirPods con case di ricarica Lightning possono essere acquistate a 139 Euro, mentre la variante con custodia wireless passa a 169 Euro, per un risparmio del 26%. Tra gli accessori troviamo anche il Chromecast, a 29,90 Euro, 10 Euro in meno dai 39 Euro precedenti.

Per quanto riguarda gli smartphone, lo Xiaomi Mi Note 10 con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage può essere acquistato a 419 Euro, il 30% in meno rispetto ai 599 Euro del listino. In sconto troviamo anche l'Asus ZenFone Max Pro a 149 Euro, per un risparmio del 25% rispetto ai 199,99 Euro precedente, mentre Huawei Mate 20 con 128GB di memoria passa a 319 Euro. iPhone Xs Max da 64 gigabyte invece può essere portato a casa a 749 Euro.

Tra i tablet, invece, l'Huawei MediaPad T3 10 da 16 gigabyte wifi only viene scontato a 149,99 Euro. L'iPad da 10,2 pollici con 32 gigabyte di memoria invece può essere acquistato a 349 Euro.

La lista completa è disponibile a questo indirizzo, le promozioni sono in scadenza il 3 Maggio.