Nuovo volantino di Unieuro: sconti fino al 2 Aprile su tanti prodotti

Nuovo volantino di Unieuro. La popolare catena di distribuzione ha infatti lanciato oggi una nuova promozione valida fino al prossimo 2 Aprile, che permette di portare a casa a prezzi ridotti vari prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui smartphone e TV.

Partendo proprio dai TV, il Samsung RU8000 da 55 pollici 4K è disponibile a 549 Euro, il 50% in meno rispetto ai 1099 Euro di listino. Il Philips 7300 da 50 pollici invece passa a 569 Euro, il 24% in meno dai 749 Euro proposti dal produttore. Il TV QLED Q70R da 49 pollici 4K ovviamente invece passa al prezzo di 749 Euro, in questo caso la riduzione del prezzo è del 42% se si tiene conto che di listino il televisore viene venduto a 1299 Euro. Dal fronte Samsung invece troviamo il QLED Q90R da 65 pollici a 2299 Euro.

Molto ricca l'offerta degli smartphone: il Samsung Galaxy A10 da 32 gigabyte è disponibile a 129,90 Euro, lo Xiaomi Redmi Note 8T invece nella configurazione con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage passa a 179,90 Euro. Il Samsung Galaxy Note 10 Lite invece cala a 629 Euro, mentre lo Huawei P30 Pro da 128GB è disponibile a 629 Euro. In sconto troviamo anche l'iPhone Xs Max da 64 gigabyte a 749 Euro.