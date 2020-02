Nuovo volantino Unieuro: Sconti Batticuore fino al 19 Marzo 2020

Dopo il nuovo volantino di Mediaworld, quest'oggi anche Unieuro ha lanciato la nuova serie di offerte, che saranno disponibili fino al prossimo 19 Marzo ed abbracceranno, come sempre, tantissime categorie di prodotti.

Apple Watch Series 5 da 44mm GPS Only è disponibile a 469 Euro, il 4% in meno rispetto ai 489 Euro precedenti. In sconto anche Huawei Watch GT2 a 199,90 Euro, dai 229,90 Euro del listino del produttore, mentre il Samsung Galaxy Watch passa a 279 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, il Samsung Galaxy S10e può essere portato a casa a 429 Euro, per un risparmio del 44% rispetto ai 779 Euro di listino. Tra gli sconti però troviamo anche il Samsung Galaxy A50 da 128GB con 4GB di RAM, a 249 Euro, e l'iPhone 11 da 128GB ad 839 Euro.

Tra i televisori, il Samsung RU7400 da 50 pollici 4K UHD del 2019 passa a 399 Euro, il 42% in meno dai 699 Euro precedenti. A prezzo ridotto c'è però anche il TV QLED 4K da 55 pollici Samsung Q70R a 799 Euro.

Dal mondo Apple però citiamo anche l'iPhone Xs Max da 64 gigabyte a 799 Euro, in calo del 38% rispetto ai 1289 Euro, ed il MacBook Pro a 1299 Euro.

La lista completa dei prodotti in sconto è disponibile a questo indirizzo.