Nuovo volantino di Unieuro: tanti sconti fino al 24 Dicembre!

A fianco del Sottocosto di Natale, Unieuro ha lanciato un altro volantino disponibile fino al 24 Dicembre e battezzato "Goditi il tuo tempo Christmas Edition", che propone sconti su giochi, droni, accessori per la mobilità e fotocamere.

In copertina troviamo il DJI Mavic mini, a 449 Euro, ma al suo interno sono disponibili anche promozuini sulle fotocamere. La reflex Canon EOS4000D 18-55DC può essere acquistata a 249,99 Euro, per un risparmio di 180 Euro rispetto al prezzo di listino. E' disponibile, a 240 Euro in mano dai precedenti, anche la reflex di M100B 1545C di Canon con sensore CMOS APS-C. Fronte Sony, citiamo la fotoamera digitale DSCH300 a 179,99 Euro, in sconto del 18% rispetto ai 219,99 Euro di listino.

La GoPro Hero 7 Black in bundle con altri accessori può essere invece portata a casa a 329,99 Euro, per un risparmio di 70 Euro.

Sul Mavic2 Pro invece viene proposto uno sconto del 10%, e passa a 1349 Euro, rispetto ai 1499 Euro precedenti.

Sono disponibili anche sconti sui monopattini elettrici, tra cui il Max G30 che passa a 699 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 799,99 Euro.

Come sempre, consigliamo di dare uno sguardo allo Store locator presente sul sito web per scoprire se il volantino è attivo anche nelle vostre zone.