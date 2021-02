Il nuovo Windows è in arrivo e potrebbe chiamarsi esattamente così

Secondo le indiscrezioni emerse online nelle ultime ore, Microsoft avrebbe scelto un nome molto semplice per il nuovo Windows, tanto che ve lo abbiamo praticamente già svelato.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e come scritto su Twitter dal leaker WalkingCat, l'azienda di Satya Nadella avrebbe deciso di chiamare il suo prossimo sistema operativo, letteralmente, "Il nuovo Windows" ("The New Windows"). Non è in realtà del tutto chiaro a cosa possa riferirsi questa sigla, se all'aggiornamento 21H2 di Windows 10 oppure a Windows 10X.

In ogni caso, non sono in pochi coloro che pensano che si tratti di quest'ultimo, in quanto l'indiscrezione lanciata dal succitato leaker fa riferimento anche a un lancio previsto "per il prossimo mese", ovvero marzo 2021. L'update 21H2 di Windows 10 dovrebbe arrivare solamente più avanti nel corso dell'anno, dunque alla fine sembra che tra poche settimane potremmo vedere in azione l'atteso Windows 10X, che dovrebbe portare con sé delle semplificazioni in termini di manutenzione e aggiornamento, strizzando l'occhio anche al lato sicurezza.

A quanto pare, Windows 10X potrebbe tentare di competere nel mercato di Chrome OS, arrivando preinstallato solamente su alcuni dispositivi selezionati. Per il momento non c'è ancora nulla di certo in merito alla data di arrivo del sistema operativo, dato che quelle emerse sono "semplicemente" indiscrezioni, ma staremo a vedere.