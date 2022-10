La Nutella vince su Facebook: il patrimonio di Giovani Ferrero supera Mark Zuckerberg

Il 2022 non è stato l’anno migliore per Mark Zuckerberg. Le pesanti critiche arrivate per gli investimenti sul metaverso, legate alla perdita del valore delle azioni e della difficile situazione economica, hanno portato ad un crollo del patrimonio personale di Mark Zuckerberg.

Un calo che fa “sorridere” il nostro connazionale Giovanni Ferrero, che ha superato Mark Zuckerberg nella classifica dei 500 uomini più ricchi del mondo, calcolata da Bloomberg.

Nella fattispecie, nel Bloomberg Billionaires Index, Giovanni Ferrero e famiglia ha un patrimonio stimato di 38,9 miliardi di Dollari, che lo piazza al 25esimo posto nella classifica generale. Ventottesimo invece Mark Zuckerberg, a quota 38,2 miliardi di Dollari: a far riflettere però è la variazione su base annua: 87,3 miliardi di Dollari, che va di pari passo col deprezzamento del titolo del colosso dei social network a Wall Street, già evidenziato a più riprese.

Le perdite sono aumentate sostanzialmente nell’ultimo periodo: basti pensare che un’analisi emersa a settembre parlava di un calo di 70 miliardi per la ricchezza di Zuckerberg: gli investimenti che Meta sta portando avanti per sviluppare il metaverso, evidentemente, non hanno registrato il riscontro sperato. Il giovane CEO però non sembra voler arretrare ed intende continuare a puntare sul metaverso, convinto che tra un decennio sarà riconosciuto il lavoro portato avanti dalla sua società.