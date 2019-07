Le nuvole nottilucenti: un fenomeno, non ancora compreso, che illumina le nuvole notturne

L'immagine in questione, che si basa sui dati acquisiti il 12 di giugno, mostra delle nuvole nottilucenti, un fenomeno atmosferico che appare al crepuscolo diverse ore successive al tramonto.

Queste nuvole si trovano ad un'altezza incredibile (le più alte che si trovano nell'atmosfera terrestre) e continuano a riflettere la luce anche quando il Sole è sotto l'orizzonte per gli osservatori a terra.

Si formano più comunemente ad alte latitudini, tra 50 gradi e 65 gradi nord. L'immagine (ottenuta attraverso diversi passaggi satellitari e visibile al meglio in calce all'articolo) mostra le misure raccolte dalla missione AIM (Aeronomia del ghiaccio nella mesosfera) della NASA, mentre la luce dalle nuvole rimbalza nello spazio.

"Mentre l'atmosfera inferiore della Terra si scalda con la primavera e l'estate, l'atmosfera superiore si raffredda", scrive la NASA in una nota. "Nel processo, i cristalli di ghiaccio si accumulano sulla polvere meteorica e su altre particelle, creando queste spirali blu elettrico sul bordo dello spazio."

Questo fenomeno si crea, solitamente, a 80/85 chilometri di altitudine nell'atmosfera. Nell'immagine, le nuvole nottilucenti appaiono in varie tonalità: dal blu chiaro al bianco, a seconda della densità delle particelle di ghiaccio.

Le nubi nottilucenti sono un fenomeno meteorologico non completamente compreso. Le nubi non sono generalmente in grado di raggiungere simili altitudini, soprattutto in tali condizioni di pressione atmosferica. Questo fenomeno viene localizzato sopratutto durante l'estate e, di solito, inizia già nei primi giorni di maggio per poi finire ad agosto.