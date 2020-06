Nuvole di ossido di alluminio e pioggia di titanio: esopianeti estremi hanno meteo estremi

Negli ultimi anni abbiamo trovato una nuova categoria di pianeta nel nostro Universo: il gioviano caldo, un gigante gassoso, come Giove, che orbita molto vicino alla sua stella madre, più vicino di Mercurio. Sulla sua superficie hanno temperature estreme con atmosfere esotiche, come nuvole fatte di ossido di alluminio e pioggia di titanio.

Poiché questi pianeti sono quelli più facili da trovare, visto che orbitando così vicini alla loro stella, l'idea alla base di un nuovo studio è quella di catalogare il tipo di atmosfere che hanno i gioviani caldi. Secondo gli autori, un tipo di nuvola domina le atmosfere di questi giganti gassosi, che contiene "goccioline liquide o solide di silicio e ossigeno, come quarzo fuso o sabbia fusa", affermano gli autori.

"I tipi di nuvole che possono esistere in queste atmosfere calde sono cose che non pensiamo davvero come nuvole", afferma l'autore principale dello studio, Peter Gao. "Ci sono stati modelli che prevedono varie composizioni, ma lo scopo di questo studio è stato quello di valutare quali di queste composizioni siano davvero importanti". Gli esperti hanno già trovato delle prove di questi eventi estremi: nel 2020 i ricercatori hanno scoperto prove di pioggia di ferro fuso nell'atmosfera sul lato notturno di un esopianeta.

Nello studio, gli esperti hanno sviluppato e testato un modello per circa 70 esopianeti, e il team di ricercatori ha confrontato lì il modello con 30 di questi. I loro risultati hanno precluso alcuni dei tipi di nuvole più esotici proposti nel corso degli anni. Questo perché ci vuole troppa energia per condensarli. Sono state accettate altri tipi, come le nuvole di silice, che si condensano facilmente poiché si creano grazie ad un intervallo di temperatura piuttosto ampio: da circa 620 a 1700 °C.

Nel più caldo di questi esopianeti, gli ossidi di alluminio e gli ossidi di titanio si condensano in nuvole. In futuro, un telescopio scruterà questi pianeti alla ricerca della loro composizione: il James Webb Space Telescope.