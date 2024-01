Le nuvole di Venere non sono così ostili come sembrano, lo spiega uno studio

Ci dispiace comunicarti che, se hai inserito Venere come tappa del tuo imminente viaggio fra gli astri, devi cambiare i tuoi programmi: qualsiasi umano non riuscirebbe a resistere alla pressione atmosferica e alle temperature elevate... Ma quale essere vivente riuscirebbe a sopravvivere su quel pianeta?

Per rispondere a questa domanda, la professoressa Sara Seager, suo figlio e un team di esperti hanno esaminato gli elementi alla base delle proteine, gli amminoacidi, e come questi reagiscono con l’ambiente acido di Venere. Dopo aver sottoposto, per quattro settimane, i 20 amminoacidi ad alte concentrazioni di acido solforico (in abbondanza nelle nuvole di Venere), si è scoperto che 11 di questi non hanno subito delle variazioni, mentre 8 erano stati modificati solo nelle loro catene laterali

In realtà, questa ricerca non è altro che il continuo di un lavoro già iniziato da Seager, sulla stabilità degli acidi nucleici, cioè le basi che compongono il DNA e l’RNA, nell’acido solforico. La professoressa ha scoperto che queste possono sopravvivere indenni nell’ambiente estremo delle nuvole di Venere (non sulla superficie).

Ovviamente, la stabilità chimica non equivale alla vita, ma certamente allontana “l’impossibile”. I dibattiti accademici sull'abitabilità delle nubi di Venere furono inaugurati dal rilevamento della fosfina al loro interno, ovvero una molecola prodotta dalle forme di vita sulla Terra, ma tutt’ora non sappiamo cosa la crei lì.