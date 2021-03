Ecco a voi Nüwa City: la prima città che sarà costruita su Marte

Una società chiamata ABIBOO, che si occupa di architettura e design, ha appena elaborato i piani per la costruzione della prima città umana su Marte. L'obiettivo è ospitare ben 250.000 persone, situati lungo una colossale scogliera dove la popolazione marziana avrebbe accesso alla luce solare, ma senza troppa sovraesposizione.

Il nome dell'insediamento? Nüwa City. ABIBOO afferma che la costruzione dell'incredibile e innovativa struttura inizierà nel 2054, con i primi coloni che si trasferiranno in questo luogo entro il 2100. I rendering condivisi dalla società hanno mostrato perfino le abitazioni degli abitanti, tutte strutture di lusso e ben fatte.

Una parte della città sarà dedicata alle case, mentre il resto avrà aree dedicate a scopi agricoli ed energetici, dove sarà possibile allevare bestiame o generare energia dal Sole. L'obiettivo è quello di costruire una civiltà autosufficiente sulla superficie marziana in grado di sopravvivere senza la necessità di trasportare costantemente rifornimenti dalla Terra.

"Abbiamo dovuto fare molte analisi e lavorare fianco a fianco con gli scienziati per cercare di capire quali sono le circostanze che dovremo affrontare", afferma Alfredo Muñoz, fondatore dello studio di architettura ABIBOO. "Dobbiamo affrontare sfide molto specifiche per le condizioni di Marte, una delle quali è la gravità, che è solo un terzo di quella sulla Terra".

Fortunatamente, la superficie di Marte ospita abbastanza CO2 e acqua (ghiacciata) per la generazione del carbonio, da cui è possibile creare l'acciaio. Questo design è stato sviluppato per conto della "The Mars Society", organizzazione non profit internazionale che ha lo scopo di promuovere a livello politico l'esplorazione del Pianeta Rosso.