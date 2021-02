NVIDIA, oltre 14000 schede video all'asta su eBay solo nel 2021

Il mercato dei semiconduttori è in subbuglio ormai da un anno. Come spiegato anche nel nostro recente approfondimento, una corposa fetta dell'offerta è stata presa di mira dai cosiddetti scalper, speculatori principalmente organizzati in dei veri e propri collettivi.

Secondo quanto riportato dai colleghi di WCCFTECH, il consumatore si trova attualmente in un vero e proprio campo minato, costretto a competere con questi gruppi organizzati e, di recente, anche con i miner di criptovalute.

I dati raccolti nel corso del 2021 sembrano confermare il trend visto nella fine dello scorso anno. Nonostante gli sforzi profusi dalla stessa piattaforma di aste online eBay, purtroppo la piaga del bagarinaggio continua a sferzare senza sosta.

Dati alla mano, dall'inizio di gennaio a oggi su eBay sono state vendute circa 15.300 schede video di AMD e di Nvidia. La Serie 30 di Nvidia in particolare, è stata letteralmente devastata dagli scalper, con vendite per oltre 14.000 pezzi di schede che vanno dalla RTX 3060 Ti alla 3090.

Anche AMD è andata quindi incontro a questo destino, vendendo in proporzione meno di Nvidia per via di una minore offerta, equivalente circa all'8% del mercato di rivendita di schede video.

L'aspetto peggiore di tutta questa faccenda riguarda però i prezzi di vendita, davvero esorbitanti. Tra gennaio e febbraio infatti, il prezzo di rivendita medio si è attestato molto al di sopra del prezzo di listino come preventivabile, ma vediamo le cifre nel dettaglio.

Il prezzo medio di rivendita di una Nvidia GeForce RTX 3060 Ti è di 690 dollari, ma è in crescita. Destino simile per la RTX 3070, con un prezzo medio di 804 dollari e la RTX 3080 coi suoi 1.290 dollari. Dando invece uno sguardo alle schede video AMD, la RX 6800 XT viene venduta a un prezzo medio di 1.179 dollari mentre la RX 6900 XT a 1.458 dollari.

In uno scenario sconfortante e in costante peggioramento, l'unica alternativa sarebbero potute essere PS5 e XBOX ma, come ben sappiamo, questa sorte è toccata anche al mercato console.