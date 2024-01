NVIDIA 4080 Super, 4070 Ti Super, 4070 Super: in rete le specifiche ed i prezzi

Quando manca sempre meno alla presentazione ufficiale, prevista per il CES 2024, sono trapelate in rete le slide che mostrano le specifiche complete ed i prezzi delle prossime schede grafiche di NVIDIA: la NVIDIA 4080 Super, 4070 Ti Super e la 4070 Super.

A pubblicarle i colleghi di VideoCardz, ed in attesa dei riscontri ufficiali già possiamo farci un’idea di ciò che ci aspetta. La 4080 Super infatti dovrebbe continuare a disporre di 16GB di VRAM, ma avrà più core CUDA, come si può vedere nello slide che la mette a confronto con la RTX 3080 Ti e la 2080 Super per mostrare la differenza in termini di performance ed efficienza energetica.

La 4070 Ti Super dovrebbe anche far registrare un incremento della memoria e passerà da 12GB a 16GB: ciò implica anche un aggiornamento dell’interfaccia di memoria che evidentemente è stata aumentata a 256 bit per ospitare quattro giga extra, con conseguente crescita della bandwith che dovrebbe passare da 504 a 672 GB/s.

Un’altra slide molto interessante riguarda i prezzi: la 4080 Super mantiene un prezzo di 999 Dollari, 200 Dollari in meno rispetto al prezzo del modello non Super. La 4070 Ti Super invece dovrebbe costare 799 Dollari e la 4070 Super arriverà a 599 Dollari. Nella giornata di ieri è anche trapelato il MSRP internazionale delle RTX 40 Super di NVIDIA.

A questo punto bisognerà vedere la risposta di AMD che secondo i rumor potrebbe lanciare la RX 7600 XT da 16GB a 329 Dollari.