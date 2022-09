NVIDIA abbassa prezzi RTX 3080 Ti e 3090 FE: che crollo rispetto prezzo listino!

Come già sappiamo, nel corso di agosto 2022 i prezzi delle schede grafiche sono scesi al minimo storico toccando quindi cifre mai viste prima dopo anni di crisi. Tuttavia, a quanto pare NVIDIA ha voluto agire in maniera decisa scontando le RTX 3080 Ti, 3090 e 3090 Ti Founders Edition a un prezzo bomba.

Sul sito ufficiale italiano del team verde possiamo trovare la dicitura “Prezzo promozionale, Solo per un periodo limitato” sulle succitate schede grafiche di ultima generazione. Questa iniziativa probabilmente è stata pensata dalla società di Jensen Huang alla luce della presenza di numerose scorte nei magazzini NVIDIA invendute negli scorsi mesi.

Gli utenti più attenti avranno difatti notato che i modelli più accessibili dalla RTX 3060 Ti alla RTX 3080 Founders Edition sono praticamente sempre “esauriti”, mentre le versioni di fascia alta sono sempre risultate disponibili ma a prezzi esagerati.

Rispetto ai prezzi di lancio si nota, pertanto, che i modelli RTX 3080, RTX 3070 Ti, RTX 3070 e RTX 3060 Ti Founders Edition sono ancora venduti a un valore aumentato del 5%. Al contrario, ecco i nuovi prezzi per le varianti ammiraglia:

GeForce RTX 3080 Ti : 1.089 euro anziché 1.199 euro (da gennaio a settembre 2022 costava 1.269 euro)

: 1.089 euro anziché 1.199 euro (da gennaio a settembre 2022 costava 1.269 euro) GeForce RTX 3090 : 1.199 euro anziché 1.549 euro (da gennaio a settembre 2022 costava 1.649 euro)

: 1.199 euro anziché 1.549 euro (da gennaio a settembre 2022 costava 1.649 euro) GeForce RTX 3090 Ti: 1.329 euro al posto di 2.249 euro

Ribadiamo nuovamente che queste offerte resteranno disponibili per un tempo limitato non precisato dall’azienda, e che riguardano solamente le GPU NVIDIA RTX 30 Founders Edition in vendita sul sito ufficiale.

Parlando invece del marchio rivale AMD, vi rimandiamo al primo teaser per le GPU Radeon RX 7000.