Nvidia abbassa i requisiti per alcuni monitor G-Sync Ultimate

Dopo aver presentato le nuove schede video RTX Serie 30 Mobility al CES 2021, Nvidia è tornata a parlare in sede ufficiale per comunicarci delle interessanti novità su Nvidia G-Sync Ultimate e i requisiti dei monitor che rientrano in questa categoria.

In settimana infatti, la compagnia ha erroneamente inserito il monitor Acer X34 S nella lista G-Sync Ultimate, nonostante il pannello non soddisfasse i requisiti minimi richiesti dalla categoria.

Il monitor in questione non rientra nella categoria Ultimate ma solo G-Sync per via della luminosità massima di 400 nit. I pannelli che godono della certificazione Nvidia G-Sync Ultimate infatti, avevano il requisito minimo di 1000 nit di luminosità.

Il passato è d'obbligo dal momento che, nonostante l'azienda abbia categoricamente escluso l'Acer X34 S dalla lista, nel comunicato ufficiale si legge anche che è stato applicato un abbassamento dei requisiti minimi a 650 nit per consentire ai display OLED di ultima generazione di rientrare nella categoria Ultimate.

I monitor OLED certificati Nvidia G-Sync Ultimate consentono una resa dei contrasti eccezionale e anche con picchi di luminosità inferiori rispetto a quelli richiesti per i monitor IPS e VA.

Le dichiarazioni di Nvidia sono perfettamente in linea con quanto ci si aspetterebbe da un'azienda del suo calibro. Poiché le nuove tecnologie continuano a progredire, non è possibile applicare gli stessi standard qualitativi a ogni pannello. I requisiti precedenti erano infatti specifici per la tecnologia di punta a cui si riferivano, ovvero i monitor FALD, cioè Full Array Local Dimming, con certificazione VESA Display HDR 1000.

In ogni caso, una nuova lista di requisiti minimi non è stata ufficialmente rilasciata, perciò non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti in merito. Nel frattempo, Nvidia ha aggiunto alla sua offerta il nuovo adattatore grafico entry level GeForce GT 1010.