NVIDIA abbatte la latenza su 'Shadow Warrior 3' e 'Ready or Not'

Dopo l'aggiunta di NVIDIA Reflex su Escape from Tarkov, il team verde annuncia una nuova serie di implementazioni per la sua tecnologia di riduzione della latenza, con un abbattimento fino al 56%.

I titoli che da oggi potranno beneficiare della tecnologia NVIDIA Reflex sono due, Shadow Warrior 3 e Ready or Not. Sul primo, in particolare, NVIDIA promette una riduzione superiore alla metà della latenza, come dimostrato anche nel grafico in calce. Grazie ai laptop e desktop consigliati, animati da grafica RTX, questo titolo già da inizio marzo ha innescato una piccola rivoluzione grafica, grazie all'aggiunta del DLSS, che ne migliora le prestazioni fino al 68%, altro fattore determinante per la riduzione dei tempi di risposta complessivi.

Quanto a Ready or Not, lo sparatutto cooperativo di VOID Interactive beneficia di una riduzione della latenza fino al 42%, per un gameplay ancora più frenetico e reattivo.

Oltre a queste importanti aggiunte, NVIDIA annuncia di aver aggiunto numerosi display G-SYNC e mouse aggiuntivi al già ricco ecosistema Reflex, di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra prova del monitor Asus ROG Swift PG259QNR, un pannello pensato per il gaming competitivo grazie alla sua frequenza di aggiornamento fino a 360 Hz e all'implementazione della tecnologia NVIDIA Reflex Latency Analyzer, che consente di testare i tempi di risposta del proprio PC alla ricerca di colli di bottiglia direttamente dal monitor.